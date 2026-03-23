ＡＫＢ４８が、４月３日から５日に国立代々木競技場第一体育館で開催する「ＡＫＢ４８春コンサート２０２６」で豪華出演者や新ユニットが公開されることが２３日、発表された。３日に行われる「向井地美音卒業コンサート〜私の夢は、ＡＫＢ４８〜」では高橋みなみ、小嶋陽菜、峯岸みなみの３人による「ノースリーブス」出演が決定。５日の昼公演では約７年ぶりとなるＡＫＢ４８公式「新ユニット」のお披露目が発表される