韓国のガールズグループ・LE SSERAFIMの宮脇咲良さんは3月23日、自身のInstagramを更新。抜群のスタイルが際立つ肩＆へそ出しショットを披露しました。【写真】宮脇咲良の肩＆へそ出しショット「桜の様に綺麗です」宮脇さんは「最近は、ずっとこれ」とつづり、5枚の写真を載せています。1〜4枚目は、デコルテラインが映えるスタイリングが印象的な白いオフショルダーのトップス姿です。4枚目では、引き締まったウエストをのぞかせ