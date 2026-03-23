数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！今回の正解は300,000を超える大きな数字ですが、頭の体操としてぜひ1分以内の正解を目指してみてください！ 一見難しそうですが、ある法則に気が付けばすぐに解けます。問題：□に入る数字は？次の式の計算結果を考えてみましょう。591 × 591 = □ ヒント：591は「600 - 9」と考えることができます。展開公式「(a - b)² = a² - 2ab + b