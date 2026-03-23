女優の大原優乃（26）が23日、自身のXを更新。親知らずを抜歯したことを明かし、腫れあがった頬の写真を公開した。「親知らず抜いたよ」と報告した大原。「最後の１本とさよならしました」と続けた。「真横に生えてるし、根っこは3本あって大物でした笑」と振り返りつつ、頬がぷっくり腫れ上がった自撮りを公開した。フォロワーからは「腫れてるけどかわいい！」「めっちゃ腫れてるやん」「お大事に」「大変でしたね」「痛