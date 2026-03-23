ボートレース蒲郡のSG「第61回ボートレースクラシック」が、24日に開幕する。注目エンジンの一つ72号機を引き当てた森高一真（47＝香川）。ただ「（ペラの）ピッチが強過ぎる。もらったときから重たさしかない。落として回ると立ち上がりが遅いわ」と、まだまだすり合わせが必要な段階の様子。「その辺の軽快さが欲しいけど、少しずつやね。一気に回転を上げてしまうと危険なので。エンジン自体はいいと思うので、軽くなり過