福岡県で、偽造した教員免許の写しを提出した罪に問われた元補助教員の男の裁判が行われ、男に実刑判決が言い渡されました。■過去に児童買春事件で有罪判決偽造有印公文書行使の罪に問われているのは、須恵町立中学校で補助教員だった近藤正仁被告（66）です。起訴状によりますと近藤被告は、2021年に篠栗町で、去年には須恵町で、採用試験の際に偽造された中学校教諭の免許状の写しを提出したとされています。◇去年12月、福岡地