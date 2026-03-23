ボートレース尼崎の「ＢＴＳ鳥取開設１４周年記念鳥取市長杯」は２３日、予選２日目が行われた。竹之内極（３０＝福岡）は７Ｒ、３コースから４着。「足はいいです。行きたいところへ行ける感じで、回ってからも押してくれてる」と舟足には上々の手応えを感じている。約９年前のＳＮＳにはパンチパーマにヤンキー座りの写真が掲載されている。「ありましたね。懐かしいですね（笑い）。デビューから最初のＦを切った時にグル