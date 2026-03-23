４月３日から５日まで東京・国立代々木競技場第一体育館で開催する「ＡＫＢ４８春コンサート２０２６」の概要が２３日、発表。３日に行われる「向井地美音卒業コンサート〜私の夢は、ＡＫＢ４８〜」に、ＯＧの高橋みなみ、小嶋陽菜、峯岸みなみによる派生ユニット「ノースリーブス」の出演が決定した。高橋、小嶋、峯岸の３人は向井地と同じ事務所に所属。後輩のために卒業という特別なステージに華を添える。また、卒コン