どんなアイテムで、どんな着こなしをすれば、着回し力を上げられる？そこで今回は、数多くのファッション企画を担当してきたRayスタイリストたちが語る「アイテム選びのヒント」を5つご紹介します。プロの意見を取り入れて、この春もっとおしゃれを楽しもう♡着回し基本の【き】絶対失敗しないアイテム選びのヒント♡まずは、着回しをする上で、どうやってアイテムを選ぶか。どんなことを意識してお買い物をするべきか。