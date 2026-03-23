元自民党幹事長でジャーナリストの石原伸晃氏が２３日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７」（月曜・午後９時）に出演。元女優の妻・里紗さんと娘、息子と家族そろって初のテレビ出演となった。テレビ初出演となった娘の佐知子さんは職業を聞かれると「私は弁護士を」と返答。祖父・石原慎太郎さんについて聞かれると「孫にはすごく優しくて。私が初孫で。司法試験に受かった時に『石原家初の法曹だ』ってすごく喜んでく