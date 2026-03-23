アメリカ・ニューヨークのラガーディア空港で22日夜、航空機と消防車両が衝突する事故がありました。NBCなどによりますと、この事故で旅客機の機長と副操縦士の2人が死亡、乗客40人以上が負傷したということです。旅客機と衝突した車両は滑走路で別の事故対応にあたっていたということです。