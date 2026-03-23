大阪府熊取町の小中学校の児童、生徒、教職員らが集団で下痢などの体調不良を訴えた問題で、町教育委員会は23日、これまでの体調不良者が小中学校の児童生徒449人、教職員82人の計531人に上ったと発表した。保健所の検査で複数人からノロウイルスが検出されたとして、感染源を引き続き調査する。