声優の中島ヨシキさんが22日、自身のSNSを更新し、結婚したことを発表しました。中島さんは『あんさんぶるスターズ！！』シリーズの南雲鉄虎役や、『アイドルマスター SideM』シリーズの山下次郎役などを担当しています。