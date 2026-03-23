俳優の唐沢寿明さん（62）が、所ジョージさんとともに映画『トイ・ストーリー』の日本公開30周年を記念した対談を行い、シリーズへの思いを語りました。『トイ・ストーリー』シリーズは、おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆を描くディズニー＆ピクサー作品。一作目の『トイ・ストーリー』は、世界初の長編フルCGアニメーションであり、日本では1996年3月23日に公開されました。唐沢さんはカウボーイ人形