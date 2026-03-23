ボートレース津の「BTS養老開設9周年記念よーたんカップ」が、24日に開幕する。安河内将（36＝佐賀）は前節ののG1尼崎73周年記念5日目にレース中の事故で救急車で運ばれ、下あご打撲、頸（けい）椎捻挫、右肘から前腕打撲の診断結果を受けて途中帰郷。今節の出場が危ぶまれていたが、元気な姿を見せた。「弟子の定松勇樹に『一緒にクラシックに行きましょう』と言われているので走りたいんです」今期はキャリアハイの勝率7