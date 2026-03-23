「男女Ｗ優勝戦」（２３日、多摩川）広瀬篤哉（２８）＝１２０期・滋賀・Ｂ１＝が４日目１１Ｒで、カドから一気にまくって１着。３日目終了時点の得点率１５位タイから同８位と勝負駆けに成功した。「うれしい〜」と満面の笑みを見せて、「前半から伸びの手応えが良くて、後半もそのまま行ったら良かった。３日目と比べたら舟足は全然いい。乗り心地もいいので、行きたいところに行ける」と底上げ成功で上機嫌だ。この１着で