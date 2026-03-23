三崎警察署（資料写真）２３日午後５時５０分ごろ、神奈川県三浦市南下浦町上宮田の５階建ての団地「三浦海岸ハイツ」１３号棟で、「４階か、５階のどこかの部屋から黒煙が上がっている」と１１９番通報があった。三崎署によると、４階の一室に住む７０代の夫婦が病院に搬送された。命には別状がないという。