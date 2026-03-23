九州自動車道で23日夜、乗用車の単独事故があり一部の区間が通行止めとなっています。 県警やネクスコ西日本によりますと午後6時半ごろ、九州自動車道の吉田インターから鹿児島北インターに向かう下り線で乗用車が中央分離帯に衝突して横転しました。 乗用車に乗っていた2人が救急搬送されましたが、命に別状はないということです。 この影響で、九州自動車道の吉田インターから鹿児島北インターの間の