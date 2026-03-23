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米１０年債は４．３５４％に低下して始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:55）（%） 米2年債 3.854（-0.046） 米10年債4.354（-0.026） 米30年債4.921（-0.016） ドイツ2.985（-0.058） 英国4.922（-0.072） カナダ3.528（-0.027） 豪州5.118（+0.094） 日本2.313（+0.036） ※米債以外は10年物