ドル円のピボットは１５８．８１円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（22:00現在） ドル円 現値158.51高値159.66安値158.26 160.76ハイブレイク 160.21抵抗2 159.36抵抗1 158.81ピボット 157.96支持1 157.41支持2 156.56ローブレイク ユーロ円 現値184.07高値184.34安値183.20 185.68ハイブレイク 185.01抵抗2 184.54抵抗1 183.87ピボット 183.40支持1