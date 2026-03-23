SUPER EIGHT・安田章大さんが発起人となってアイドル音楽フェスを開催することを発表しました。『X』では“アイドル音楽フェス”が一時トレンドに入り、SNSでも話題になりました。今回発表された『アイドル音楽フェス The ONE 〜一音一生〜』は5月1日、2日の2日間にわたって神奈川・横浜アリーナで開催されます。出演者はSUPER EIGHTの安田章大さん、WEST.の重岡大毅さん、神山智洋さん、茺田崇裕さん（5月2日のみ出演）、Tr