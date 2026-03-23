お笑いタレント小籔千豊（52）が、23日に更新されたお笑いコンビ「鬼越トマホーク」のYouTubeチャンネルに出演。後輩のYouTubeに出演するのが怖いとし、その理由を説明した。小藪は鬼越トマホークのYouTubeのチャンネル登録者数が55万人超えと知ると、「イケてるチャンネルにお邪魔さしてもろてさ、そんで俺が来た時も2人が立って“お願いします”とか言って凄い立ててくれて」と申し訳なさそうに言及。続けて「見てるお客さ