【明治安田J1百年構想リーグ】鹿島アントラーズ 2−1 ジェフユナイテッド市原・千葉（3月22日／メルカリスタジアム）【映像】PKなし判定の「微妙な接触」（リプレイあり）鹿島アントラーズのFWレオ・セアラが、相手DFにボックス内で後ろから押されて転倒したシーンが物議を醸している。鹿島は3月22日、明治安田J1百年構想リーグ第8節でジェフユナイテッド市原・千葉とホームで対戦。4分にFWエウベルの80m独走ゴールで先制に成