自己紹介をしても反応なし…。転職初日から不安になりますよね。それでも部長さんがいい人そうで安心！ 彼女の話を聞いて、職場の空気が殺伐としている理由はなんとなく理解できましたが…一体この職場でなにが起きているのでしょうか？【まんが】裏切り者は誰？(ウーマンエキサイト編集部)