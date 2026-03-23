元AKB48でタレントの高橋みなみ（34）が23日、自身のXを更新。AKB48向井地美音（28）の卒業コンサートに「ノースリーブス」が出演することを発表した。「向井地美音卒業コンサート〜私の夢は、AKB48〜4月3日（金）国立代々木競技場第一体育館、みーおんからご指名受けましてノースリーブス出演させていただきます」と報告。「良き卒コンになりますように！」とつづった。「ノースリーブス」はAKB48の派生ユニットで、メ