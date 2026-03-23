【ブンデスリーガ】マインツ 2−1フランクフルト（日本時間3月22日／メーヴァ・アレーナ）【映像】佐野海舟にタックル→ドイツ代表DFに“異変”が起きる瞬間ブンデスリーガで珍しい場面があった。接触で足を痛めたフランクフルトDFナサニエル・ブラウンがしばらくの間、起き上がれずに悶絶していると、クリアボールが彼の下に飛んできたのだ。日本時間3月22日のブンデスリーガ第27節で、フランクフルトはアウェイでマインツと対戦