ママだ！▶▶この作品を最初から読む天国にきた動物たちに自分の名前を聞いてみたら…「だいすき」「かわいい」「いいこちゃん」。天国に来た動物たちが自慢げに教えてくれる自分の名前は、飼い主からかけられた言葉からくる勘違いしたものばかり。彼らが生きた幸せな日々を思わせてくれる言葉たちに、涙腺崩壊！飼っていたペットや動物たちが天国でこんな会話をしてくれていたら…。そう願ってしまう、笑顔と涙のハート