Little Glee Monsterが、新曲「Pages」を4月4日0時に配信リリースする。 （関連：SEKAI NO OWARI、Number_i、野田洋次郎、BREIMEN、Little Glee Monster、Eve……注目新譜6作をレビュー） 同楽曲は、4月4日より放送開始となるTVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』（読売テレビ／日本テレビ系）のオープニングテーマ。本日3月23日よりApple MusicとSpotifyで配信予約がスタートしている。