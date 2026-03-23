奇妙礼太郎が、2023年開催の『祝・日比谷野音100周年 奇妙礼太郎 活動25周年記念 日比谷野音単独公演 “I LOVE YOU”』を3月25日20時にフルサイズプレミア公開する。 （関連：ヨルシカ、米津玄師、Ado、amazarashi……宮沢賢治がアーティストに与えるインスピレーション） 奇妙は、7月3日に自身初／史上最大規模となる日本武道館での単独公演『奇妙礼太郎 日本武道館 単独公演“1976”』を開催。その100日前とな