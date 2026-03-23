イングランドサッカー協会（FA）は23日、DFジャレル・クアンサー（レヴァークーゼン／ドイツ）とFWエベレチ・エゼ（アーセナル）が同国代表から離脱することを発表した。今月28日にウルグアイ代表、そして31日には日本代表との対戦を控え、現地時間20日にメンバー35名を発表したイングランド代表。この度、レヴァークーゼンによって左太ももの負傷が明かされていたクアンサーおよび、マンチェスター・シティとのカラバオ・カッ