中国メディアの央広網などによると、陝西省でこのほど、人型ロボットがダンスパフォーマンスをしていたところ、ターンのアクションが大きすぎたため最前列で見ていた子どもにビンタをお見舞いしてしまうハプニングがあった。インターネット上に投稿された動画を見た人からは、「これは強烈」「このロボットは遠隔操縦？」「ロボットは子どもに謝ったのか？」「米国だったら裁判沙汰になるな」「今後このような事件はもっと多く発生