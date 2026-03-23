東京ディズニーランドで2026年9月30日より新しく開催されるエンターテイメントプログラムが発表され、東京ディズニーリゾートのステージショーにヴァネロペやベイマックスが初登場することがわかりました。トゥモローランドにある『ショーベース』にて行われる、新しいエンターテイメントプログラムの名前は『The D-Groovationz4 Live: Happy! Funky! Groovy! Tour』（ザ・ディーグルーヴェーションズフォー・ライブ：ハッピー！フ