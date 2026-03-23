Image: Robert Way/Shutterstock.com 昨年末に韓国で先行発売、その後アメリカでも発売されたSamsung（サムスン）初の三つ折りスマートフォンGalaxy Z TriFold。体験会で触ったギズモード編集部としては大絶賛なのですが、一般ウケはいまひとつのようです。折りたたみスマホ自体がまだメインストリームではないなか、三つ折りは時期尚早だったのかもしれません。売り行きが芳しくなく、早く