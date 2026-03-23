米Microsoftが3月23日（現地時間）に公開した「Windows 11 Insider Preview Build 28020.1743」において、Bluetooth LEオーディオ機能のユーザビリティが強化されている。ソニーWF-1000XM6のような最新デバイスでも使えるようだ。先行版Windows 11でBluetooth LEオーディオデバイスをそれぞれ音量調節できるようにMicrosoftはWindowsの先進機能を一部ユーザー向けに先行して開放するInsider Previewプログラムを展開中で、このうち