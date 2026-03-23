おしゃれさんがこぞって取り入れている【ユニクロ】の名品「ワイドパンツ」。着回しやすいアイテムだからこそ、おしゃれに見せるには着こなし方がポイントに。そこで今回は、40代・50代におすすめしたい、上品なお手本コーデをご紹介します。 デニムシャツで清潔感のあるカジュアルコーデに 【ユニクロ】「タックワイドパンツ」\3,990（税込） 腰まわりのタックが立体感を生み、ワイドシルエットでもクリ