文具雑貨系を新たに取り入れたい時は【3COINS（スリーコインズ）】へ！ 新作ながら、公式オンラインショップに「ステーショナリー」が早くも再入荷したもよう。今回は、淡い色合いが映える可愛いアイテムにフォーカス。気分を上げながら使えそうなのでぜひお見逃しなく。 紛失防止にもなる「ペンホルダー」 金具パーツで吊り下げ収納も可能なペンホルダー。レザーのよう