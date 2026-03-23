「ミスマガジン2025」で読者特別賞を受賞した、女優の冨永実里が23日発売の「週刊ヤングマガジン」(講談社)の巻末に登場した。 【写真】表情もたまらん体育座り卒業ほやほや目に飛び込む18歳の等身大 冨永は同日更新した自身のインスタグラムで「ヤングマガジン17号に巻末ソログラビアを掲載していただいています」と報告。「ショートヘアになり爽やかさと大人っぽさを詰め込んだ撮影でした！黒のワンピース