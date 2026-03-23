KEY TO LITの中村嶺亜が、4月1日発売の女性グラビア週刊誌「anan」2490号表紙にソロ初登場。4月2日の29歳の誕生日、そして4月3日から初の個展「ReBELiUM（リベリウム）」を開催するタイミングで、デビュー前のジュニアの中からの抜てきで初のソロ表紙を飾る。【写真】KEY TO LIT中村嶺亜、初個展4.3より開催決定！テーマは「僕の“想創禁足域”に侵入してもらう」今回の撮影では、唯一無二の表紙とグラビアを本人の全面協力