◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）ベテラン・中野達哉記者が「超ブル診断」ステップレース編で３レースを分析した。【オーシャンＳ＝レース評価・Ａ】前半３２秒０は中山の芝１２００メートル戦では史上最速タイ。重賞昇格前の０２年のこのレースでマークしたショウナンカンプはそのまま逃げ切ってオープン特別初勝利を決めると、勢いに乗って続く高松宮記念を制した。ピューロマジッ