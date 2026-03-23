元自民党幹事長でジャーナリストの石原伸晃氏が２３日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７」（月曜・午後９時）に出演。元女優の妻・里紗さんと娘、息子と家族そろってのテレビ出演は初となった。ＭＣの「くりぃむしちゅー」上田晋也に「奥様は結婚前は何をおやりになってたんですか？」と聞かれた里紗さんは「一応、ちょっと女優業をさせていただいていた。でも、本当、アルバイトみたいな感じで…」と笑顔で返答。慶大