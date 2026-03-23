日本のハンバーガーチェーンの中でもちょっと一線を画した存在のモスバーガー。ひとつひとつのハンバーガーをとても丁寧に作ってくれる印象があります。罪悪感薄めなハンバーガー。ときどき、無性に食べたくなるんですよねえ。モスバーガーでモスチーズバーガーを食べたんだがそんな感じで久しぶりにモスバーガーを無性に食べたいサイクルがやってきたので、行ってきたんです。近所のモスバーガーへ。注文したのはモスチーズバーガ