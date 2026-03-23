タレント・JOY（40）が23日に自身のX（旧ツイッター）を更新。中東情勢の悪化が、世界的な株安を招いている件について言及した。JOYは「先週まであったはずの株の含み益がなくなってるんですけど、これって捜索願い出した方がいいですか？仲間います？」と自虐のポスト。ユーザーからは「私もなくなりました」「ですね！けど、向こうから戻ってきてくれると思います」「S&P500orオルカン、NISA年初一括投資のみなさん