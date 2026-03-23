【ニューヨーク共同】週明け23日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前週末比41銭円高ドル安の1ドル＝158円77〜87銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1567〜77ドル、183円77〜87銭。トランプ米大統領がイランのエネルギーインフラに対する攻撃を5日間延期するよう国防総省に指示したと伝わり、中東情勢の緊張緩和への期待が広がった。安全資産とされるドルが売られ、円が買われた。