原告全員を新潟水俣病と認めるよう命じる判決が出た行政訴訟について、原告と支援団体は23日、県と新潟市に控訴しないよう申し入れを行いました。新潟市の中原市長は、国に説明を求める考えを改めて示しました。県庁を訪れたのは裁判の原告と支援団体のあわせて4人です。23日、県と新潟市に対し、控訴しないよう求める申し入れを行いました。水俣病の症状を訴えながら患者と認められなかった男女8人が、県と新潟市を相手取り認定を