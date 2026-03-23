¡Ø¥Þ¥ÞÍ§¥¯¥é¥Ã¥·¥ã¡¼¡Ù¡Ê»ûÅÄ¸æ»Ò¡§µÓËÜ¡¢¥¿Ï°¡§ºî²è¡¢Ì¡²è¤Î¥·¥å¥é¥é¡§´ë²è/KADOKAWA¡ËÂè1²ó¡ÚÁ´6²ó¡Û¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤àSNS¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô5000¤ÎÃÏÌ£¥Þ¥Þ¡¢±«µÜÊ¸·î¡£¥Þ¥ÞÍ§²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô40Ëü¿Í¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¦µÜÆâ¼ÓÍýÆà¤¬½÷²¦¤Î¤è¤¦¤Ë·¯Î×¤·¡¢Ê¸·î¤Ï»¨ÍÑ·¸¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£É½¸þ¤­¤Ï²Ú¤ä¤«¤Ê¥Þ¥ÞÍ§¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼³¦·¨¤Ç¡¢Ê¸·î¤ÏÍøÍÑ¤µ¤ìÆ§¤ßÂæ¤Ë¤Ê¤ëÂ¦¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô500¤Î¿·¿Í¥Þ¥Þ¡¦Î©²ÖÈþº»