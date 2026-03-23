大相撲の元大関・若嶋津で、１５日に肺炎のため６９歳で死去した日高六男さんの通夜が２３日、千葉県市川市内で営まれ、角界出身者ら約４００人が弔問に訪れ、「南海の黒ひょう」と呼ばれた昭和の人気力士をしのんだ。祭壇は、菊の花であしらわれた土俵と軍配。穏やかな笑顔の遺影が安置され、戒名は「輝生院法桓誠雄賢徳善士」と授けられた。鹿児島県出身の日高さんは元横綱初代若乃花が師匠の二子山部屋に入門し、１９７５年