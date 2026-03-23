自民党元幹事長でジャーナリストの石原伸晃氏（68）が、23日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）にゲスト出演し、2人の子供の職業が明かされた。番組には石原氏と里紗夫人、愛娘の佐知子さん、愛息の伸武也さんとともに出演した。テレビ出演の経験を問われた伸武也さんは、「初出演でございます」と折り目正しい言葉遣いで答えた。伸武也さんは、きりっとした太まゆ。MCの「くりぃむしちゅー」上田晋也は、