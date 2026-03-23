トランプ大統領は21日、イランが48時間以内にホルムズ海峡を開放しなければ、イランの発電所を破壊するなどと警告。しかし23日になり、アメリカとイランが過去2日間にわたって敵対的な関係の完全かつ全面的な解決に向けて、｢非常に良好で生産的な対話を行った｣と投稿した。今後も対話は継続されるとして、予告した攻撃について5日間延期するよう国防総省に指示したと明らかにした。【映像】「もしかしたらトランプは誰とも交渉し