松下奈緒主演のフジテレビ系ドラマ「夫に間違いありません」最終回が２３日夜に放送される。ネットの結末予想では「ハッピーエンドは有り得ない展開どうなる？」「どちらにせよハッピーエンドは望めない」「どう転んでもハッピーエンドじゃなさそうｗ」「どう考えてもハッピーエンドになりそうもない」と幸せな結末が絶望的との見方が広がっている。前回、朝比聖子（松下奈緒）が夫一樹（安田顕）に保険金の残額を渡す代わり