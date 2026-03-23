米AMDは3月19日（現地時間）、同社グラフィックス製品向けの最新ドライバ「AMD Radeon Software Adrenalin 26.3.1」を公開した。AMD FSR 4.1がリリースされたほか、新作ゲームへの対応や不具合の解消が行われている。「AMD Radeon Software Adrenalin 26.3.1」公開。FSR 4.1リリース、Atlt+Tab挙動が安定新作ゲームタイトルとして『Crimson Desert』『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』をサポートし、AMD Radeon RX 9000シリーズ